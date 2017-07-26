Kayseri'de su kanalına terk edilmiş 6 aylık kız bebek bulundu

İHA'nın haberine göre, Develi'nin Köşk Pınar mevkiinde sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından su kanalında kundağa sarılı bir kız bebek bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kundağa sarılı bebeği alarak Develi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebeğin karnı hemşireler tarafından doyuruldu. Bebeğin gözetim altında tutulduğu, ailenin bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.