ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
kayseri
GÜNDEM

Kayseri'de 6 aylık bebeği su kanalına terk ettiler

Bebeğin gözetim altında tutulduğu, ailenin bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 11:00:42 Güncelleme: 11:13:22 İHA

Kayseri'de su kanalına terk edilmiş 6 aylık kız bebek bulundu

İHA'nın haberine göre, Develi'nin Köşk Pınar mevkiinde sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından su kanalında kundağa sarılı bir kız bebek bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kundağa sarılı bebeği alarak Develi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebeğin karnı hemşireler tarafından doyuruldu. Bebeğin gözetim altında tutulduğu, ailenin bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER