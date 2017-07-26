Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açıköğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açıköğretim Lisesi (MAÖL) öğrencilerinin katıldığı 3. dönem sınavları 1-2 Temmuz 2017'de gerçekleştirildi. Sınava girerek notunu merak eden öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı zamanı heyecanla bekliyor. Peki, AÖL (Açık Lise) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (AÇIK LİSE) 2017

Eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, kredilerini artırabilmek için 3. dönem sınavına girdi. Bazı öğrenciler mezun olabilmek için bazı öğrenciler ise kredisini yükseltebilmek için girdiği 3. dönem sınavının sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. MEB'in yayımladığı takvime göre AÖL 3. dönem sınav sonuçları 31 Temmuz 2017 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler sınav sonuçlarını, AÖL'ün Öğrenci Girişi sayfasından öğrenci numarası ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDE NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER;

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.

AÖL 3. dönem sınav sonuçları

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