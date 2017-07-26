Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve Kudüs'ü başkent olarak kullanma ısrarına karşı 30 Temmuz Pazar günü İstanbul Yenikapı'da miting yapacaklarını bildirdi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta kısa bir ziyaret için Malezya'ya gittiğini hatırlatan Karamollaoğlu, oradaki toplantılarda da gündemin İsrail'in Filistin ve özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri olduğunu söyledi.

İslam dünyasının bu konuda infial içinde olduğunu ancak bunun siyasiler tarafından tam olarak yansıtılmadığını savunan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez'e yaptığı ziyareti önemli bulduklarını aktardı.

Mescid-i Aksa'nın girişine metal arama dedektörleri yerleştirildiğini anımsatan Karamollaoğlu, "İsrail bir tedbir olarak bunları kaldıracağını ifade etti ancak iki ileri bir geri gibi bir adımdan daha ciddi gözükmüyor. Çünkü İsrail, Birleşmiş Milletler tarafından kuruluşundan beri çeşitli seferler sergilediği vahşi tavırlar sebebiyle ikaz edilmesine rağmen özür dileme ihtiyacını bile göstermeden bu baskısını, bu zulmünü devam ettiriyor." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, İsrail'in Kudüs'ü başkent olarak kullanmakta ısrarlı olduğunu ifade ederek, şimdiye kadar 300'den fazla kınama yapıldığını ancak bunun sayısı artsa bile İsrail'e bir etkisi olmadığını söyledi.

"İsrail tüm dünyanın önünde her geçen gün biraz daha saldırganlaşıyor, daha da pervasızlaşıyor." diyen Karamollaoğlu, İsrail'in bugünkü tavrının ise artık kabul edilemez bir noktaya geldiğini dile getirdi.

Temel Karamollaoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının da bugüne kadar hiçbir konuda gereken titizliği göstermediğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak birtakım beyanlarda bulundu ama biz beklerdik ki en azından acilen bu ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını İstanbul'da veya başka bir yerde toplasın, bu meselenin ehemmiyetini dünyaya da İsrail'e de göstersin. Bunun neden kabul edilemez olduğunu bütün dünyaya ilan etsin. Sadece beyanatlar, ne kadar sert bir edayla verilirse verilsin, İsrail üzerinde maalesef etki meydana getirmiyor. Eğer bugün bu teşkilat, üzerine düşen vazifeyi yerine getirmezse ne zaman getirecek? Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri çok net, güzel. Kudüs, İsrail'in başkenti değildir. Mescid-i Aksa da tamamen Müslümanların yönetiminde bulunan bir yerdir. Müslümanların ilk kıblesidir."

HERKESİ MİTİNGE DAVET ETTİ

İslam ülkelerinin tek tek, yeri geldiğinde de birlik halinde bir politika belirleyebilmesi için bu hafta sonunda İstanbul'da bir miting düzenlemeyi uygun gördüklerini aktaran Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımız devam ediyor. Aslında biz bunu biraz daha geç yapacaktık ama 6 Ağustos'un geç olacağı kanaati doğduğu için bu kararımızı arkadaşlarımızın da arzularıyla öne almaya ihtiyacı duyduk. Bu hafta sonu Yenikapı'da büyük bir miting tertip edeceğiz. Bunu Saadet Partisi olarak organize ediyoruz ama bu mitingimizde hiçbir parti bayrağı olmayacak. Çünkü Kudüs herkesin ortak paydası, herkesin davasıdır. Biz bunu bir vazife, bir vecibe gördüğümüz için tertip ediyoruz. Biz bu sefer hem İsrail'e hem de bütün dünyaya 'Bu davaya biz halk olarak, millet olarak sahip çıkıyoruz, siz de ayağa kalkın.' demek için yapıyoruz. Parti bayrağımız olmayacak ama biz, hangi partiye mensup olursa olsun, bütün milletimizin bu hassasiyeti hisseden insanlarını pazar günü saat 17.00'de Yenikapı'ya bekliyoruz."

istanbul

kudüs

Saadet Partisi

Yenikapı