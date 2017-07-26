Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde, ‘tespit edilen usulsüzlükler' nedeniyle aralarında genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, müdür ve mühendislerinde olduğu 15 personel açığa alındı.



Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde 15 personel açığa alındı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın talimatlarıyla Yol Asfalt Daire Başkanlığımızda 1 ay önce başlatılan ve devam eden titiz inceleme, araştırma ve denetimlerimiz sırasında bir takım usulsüzlüklere ve suistimallere ilişkin kayda değer bilgi ve belgelere ulaşılmıştır.



İncelemeler sonucu tespit edilen usulsüzlüklerden ötürü; 1 genel sekreter yardımcısı, 1 daire başkanı, 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 3 kontrol mühendisi, 1 memur, 1 kadrolu işçi ve 6 hizmet alım personeli olmak üzere toplam 15 personel soruşturmanın selameti açısından tedbir amacıyla açığa alınmıştır. Belediyemizce tayin edilen muhakkiklerce yapılan soruşturmalara ilaveten, İçişleri Bakanlığı'mızdan da Mülkiye Müfettişleri talep edilmiş olup, konu ayrıca adli makamlara intikal ettirilerek yasal takibin yapılması istenmiştir" denildi.

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