AK Parti'deki toplantı öncesi Mahir Ünal'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine bugün toplanacak olan AK Parti grubu öncesi Mahir Ünal'dan açıklama geldi.

Mahir Ünal'ın açıklamaları şu şekilde;

Yaz planı çerçevesinde değerlendirme yapılacak. Kongre sürecine dönük bazı değerlendirmeler ve müzakereler gerçekleştirilecek. Bu çerçevede Meclisimizin önümüzdeki hafta çalışmayacak olması dolayısıyla bu toplantıya gerek görülmüştür. Toplantıya ilişkin çok kısa bir bilgilendirme gereği duyduk.

Türkiye'nin içinden geçtiği kritik bir süreç var. Burada kişisel tartışmaların, bir takım açıklamaların tekrardan konuşulmasının şu anda ne vakti ne zamanı. Siyasetten nezaket çok önemlidir. Tabii ki siyasetçi düşüncelerini ifade edecektir ama siyasetin nezaketi çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade ettik.