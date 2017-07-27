Konya'da "Uyuşturucuya Hayır" yürüşüne katıldıktan sonra uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklanan Doğanlar Mahallesi Muhtarlığı 1'inci azası Gökhan K.'dan sonra eşi Dursun Nur K. da bebek arabasına sakladığı 4 kilo esrarla yakalandı. Dursun Nur K. ve yanındaki kardeşi K.D. gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın aktardığı bilgilere göre, Konya'da 8 Temmuz günü merkez Karatay ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'nin sakinleri muhtarlığın öncülüğünde 'Uyuşturucuya Hayır' yürüyüşü düzenledi. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, eylemden 10 gün sonra sonra yürüyüşe katılan Doğanlar Mahallesi Muhtarlığı 1'inci azası Gökhan K.'nin evinde çoğu yakılmış 540 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Gökhan K., 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Mahalle sakinlerinin büyük tepki gösterdiği bu olayın üzerinden henüz 1 hafta geçmişken ekipler tarafından takibe alınan ve bebek arabasıyla yolda giden Gökhan K.'nın eşi Dursun Nur K. dün akşam saatlerinde durduruldu. Polis bebek arabasında yaptığı aramada poşet içerisine saklanmış 4 kilo esrar ile ruhsatsız 1 tabanca buldu. Dursun Nur K. ve yanındaki kardeşi K.D. gözaltına alındı.