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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yorulan varsa kenara çekilsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşkilata: Yorulan varsa kenara çekilsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatına yönelik olarak "Yorulan varsa kenara çekilsin" dedi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:18:50 Güncelleme: 12:43:38 HABERTURK.COM

AK Partili milletvekilleri ve kabine üyeleri ile toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatına yönelik olarak "Yorulan varsa kenara çekilsin. Bizim için tatil, milletle beraber olmaktır" mesajını verdi. 

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleri ve kabine üyeleri ile toplantıda 2019'un dönük noktası olduğunu vurgulayarak "Ahenk ve saygı olmalı" dedi.

"YORULAN VARSA KENARA ÇEKİLSİN"

Erdoğan, teşkilata yönelik olarak "Yorulan varsa kenara çekilsin" mesajını verirken, "Tatil demek, gidelim tatil yapalım demek değildir, halkın her kesimi ile bir arada olun" talimatını verdi.

Erdoğan, AK Parti'deki kongre süreci için milletvekillerinin müdahalesinin olmaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı yatırımlarla ilgili olarak, "OHAL yabancı yatırımcılar için bahane olamaz" diye konuştu. 

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YORUMLAR 28
  • Misafir 12 dakika önce
    cemaatlerin hepsini kapatıp, suriyelileride gönderirseniz 2019 da kazanırsınız.
  • Misafir 13 dakika önce
    sen doğru olanı yapıyorsun. biz ayırmadan siz gidin diyorsun. koltuk sevdalısı çok be reis.. sen fazla bekleme. y
  • Misafir 14 dakika önce
    sayın cumhurbaşkanım teşkilatınızın içinde atamızla çok uğraşanlar örneğin meclis başkanı gibi onlar gibilerini istirahate cekseniz çok iyi olur
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