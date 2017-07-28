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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Destici'ye geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi arayarak, annesinin rahatsızlığından dolayı geşmiş olsun dileklerini iletti

28 Temmuz 2017 Cuma, 11:14:37 Güncelleme: 11:18:20 DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak annesinin rahatsızlığından dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan anne Fahriye Özgül Destici'nin sağlığı ile ilgili bilgi alırken geçmiş olsun dileklerini iletti.

DHA'nın haberine göre; BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

FAHRİYE ÖZGÜL DESTİCİ'NİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Solumun yetmezliği çeken Destici'nin annesi Fahriye Özgül Destici geçtiğimiz gün Eskişehir Devlet Hastanesi'nden helikopter ambulans ile Ankara Atatürk Hastanesi'ne getirilmişti. Fahriye Özgül Destici'nin tedavisi hala devam ediyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 dakika önce
    Geçmiş olsun Destici.
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