KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen adaylarının katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 16 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2017 KPSS ÖABT sonuç tarihi...

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2017

Öl.çme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 16 Temmuz'da gerçekleştirdiği ÖABT sınavının sonuçları için adaylar merak içinde. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2017 KPSS ÖABT sınav sonuçları 04 Ağustos 2017 tarihinde saat 23.59'a kadar açıklanacak.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

* sınava, atandığı salonda girmesi,

* sınavın cevaplama süresi başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

* kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdına/sınav kitapçığının ilgili alanına işaretlemiş olması,

* cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

* soru kitapçığı ile cevap kâğıdına/sınav kitapçığına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* sınav sonunda soru/sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

* salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır. Kusur veya ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılır.

Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.

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KPSS ÖABT Sonuçları