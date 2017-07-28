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Kokpit camı hasar görünce pilot uçağı yan yatırarak indirdi

Dün akşam meydana gelen dolu yağışı nedeniyle İstanbul-Ercan seferini yapan uçağın burnu ve kokpit camı hasar görmüş, uçağın Atatürk Havalimanı'na yan yatarak inmesi dikkat çekmişti. Ukraynalı kaptan pilot hasar gören kokpit camı yüzünden uçağı bilinçli olarak yan yatırdıklarını yazılı açıklamayla dile getirdi

28 Temmuz 2017 Cuma, 15:24:58 Güncelleme: 15:43:34 HABERTURK.COM

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle, İstanbul-Ercan seferini yapan özel bir hava yolu şirketi uçağının burnu ve kokpit camı hasar görmüştü. Uçağın Atatürk Havalimanı'na yan yatarak inmesi dikkat çekmişti. Uçağın Ukraynalı kaptan pilotu hasar gören kokpit camı yüzünden uçağı nasıl indirdiğini yazılı bir açıklama ile anlattı.

"TÜRKİYE'DE ÇOK NADİR GÖRDÜĞÜMÜZ BİR HAVA MUHALEFETİ YAŞANDI"

Kaptan pilot Oleksandr Akopov, konuyla ilgili olarak “Dün akşam Türkiye'de çok nadir gördüğümüz bir hava muhalefeti yaşandı. 1 saat içinde 10 derece düşen hava sıcaklığına bağlı olarak süper hücreli fırtınadan kaynaklı dikey akımlar ve şiddetli rüzgar nedeniyle çok yoğun dolu yağışı oluştu. Bu sırada inişe geçen ve kalkış yapan tüm uçaklar rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. 4000 feet’de seyrederken bizim de uçağımızın burun kısmı ve kokpit camları hasarlandı. Bu sebeple iniş yapma kararı aldık. İniş esnasında yan camdan pisti görmek için uçağı yan yatırdık. Bilinçli yapılan bu hareket sonrası iyi bir koordinasyonla piste güvenli iniş yaptık” dedi.

 

 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 6 dakika önce
    Doğa, istanbulun kuzeyinde cahillerin kestiği ağaçların intikamını üçüncü hava limanından alırken, görücen hava muhalefeti neymiş.
  • Misafir 7 dakika önce
    helal olsun kaptana
  • Misafir 9 dakika önce
    Helal olsun adamlara
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