Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ile Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti.

Akar ve beraberindekileri, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, 23. Jandarma Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy karşıladı.

Makamda gerçekleşen görüşmede Akar, Vali Aktaş'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.



Görüşme sonrası valilikten ayrılan Orgeneral Akar ve beraberindekiler, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Tugay Komutanlığı'na gitmek üzere helikopter ile Şırnak'tan ayrıldı.