Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 33-34 bin öğretmenin ilişiğini kesmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Geçen yıl 50 bin öğretmen atadık. Bu yıl 20 bin öğretmen atadık. Ayrılan 34 bin öğretmenin yerine 70 bin öğretmen atadık. Dolayısıyla bir açığımız yok" dedi.

Cuma namazını Bolu Dağkent Mahallesi'ndeki Yurdaer Camisi'nde kılan Bakan Yılmaz, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Üniversitelerde yardımcı doçentliğin kaldırılmasıyla ilgili çalışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Yılmaz, gayelerinin hem temel eğitimde hem ortaöğretimde hem de yüksek öğretimde kaliteyi arttırmak olduğunu söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir talebi oldu." diyen Yılmaz, "YÖK Başkanı Yekta Saraç Bey de açıkladı. Bununla ilgili bir komisyon oluşturdu. Komisyon oluşacak, çalışacak, talep ve ihtiyaçlarla ilgili. Bazı yerlerde öğretim üyesi eksiği de var. Bazı bölümlere YÖK izin vermiş olmasına rağmen açılamayan bölümler var. Dolayısıyla ihtiyaç neyse ilim neyi gerektiriyorsa ve eğitimin kalitesini düşürmeden nasıl arttırabilir o doğrultuda o komisyon bir çalışma yapacak. Çalışmayı tamamladıktan sonra önümüze koyacak. Daha sonra da bir mesafe alırız." diye konuştu.

"FETÖ operasyonlarında açığa alınan ve tutuklanan öğretmenlerden dolayı eğitim camiasında bir açık var mı?" sorusunu Bakan Yılmaz, şöyle yanıtladı:

"Konunun özü şu; biz 33 ya da 34 bin öğretmenin ilişiğini kesmek zorunda kaldık ancak geçen yıl 50 bin öğretmen, bu yıl 20 bin öğretmen atadık. İlişiği kesilenlerin toplamını 35 bin desek, ayrılanların yerine atadığımız sayısı 70 bin. Dolayısıyla bir açık yok. En son rakam, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bir Marmara Bölgesi hariç. Marmara Bölgesi'nin, İstanbul'un eksiği var. Öğretmen oranı, norm kadroya oranı yüzde 90'ın üzerinde. Bu büyük bir rakam. Allah devletimize ve devletin güç aldığı milletimize zeval vermesin."

"ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKATLAR KALDIRILMAYACAK"

Yılmaz, öğretmen atamalarında mülakatların kaldırılmasına yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Mülakatları kaldırmayacağız. En son 20 bin öğretmen atadık. İtirazlar çok azdı. Arkadaşlardan bilgi istedim. Kendi almış olduğu puanla bu mülakat nedeniyle 3 bin kişinin sıralaması değişmiş. Dolayısıyla da o 3 bin kişiyi gelecek dönemde mümkün olduğu kadar daha da azaltalım ki herkes bunu kabullenebilsin. Mülakatta bu zordur ama ilk yapılanda bu daha fazlaydı. Bu mülakatta daha az itiraz oldu. Önümüzdeki dönemde inşallah herkesin itiraz edemeyeceği bir sistemi ortaya koyacağız."

"15 Temmuz darbe girişimi okul müfredatlarına girecek mi?" sorusu üzerine Bakan Yılmaz, "Müfredatlara giriyor, evet. Sosyal bilgiler, hayat bilgisi, vatan millet bayrak sevgisi dayanışma ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde olması lazım. Bütün bu saydığım derslerde yerinde ve yeterince. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Allah nasip ederse önümüzdeki süreç içerisinde yaşayarak göreceğiz." şeklinde konuştu.

Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu bayrağın altında başımız dik, alnımız ak şekilde yaşıyorsak, bu milletin bu vatana, bu hakkına iradesine sahip çıkma kararlılığının görülmesindendir. Kimi şehit olarak, kimi de gerekirse şehit ve gazi olurum diye hazır tutulmasından geliyor. Dolayısıyla biz onlara şükran borçluyuz. Bu ruhu nesilden nesle aktardıkça biz ebediyen hür yaşayacağız."

Bakan Yılmaz, daha sonra muhtarlığı ziyaret ederek burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

ismet yılmaz

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