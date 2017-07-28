Ankara'da yeğeninin eşini tabancayla öldürüp cesedini parçalara ayırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile ona yardım ettiği öne sürülen kadın tutuklandı.

Pursaklar ilçesindeki Kuzey çevre yolunda 21 Temmuz'da erkek cesedi bulunduğuna ilişkin ihbar alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede siyah çöp poşetinde bir erkeğe ait iki kol ve iki bacak buldu. Bölgede aramalarını sürdüren ekipler, ertesi gün cesedin gövdesine ulaştı.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan ekipler, kayıp ilanı verilen erkeklerin bilgilerini inceledi ve eşi Süleyman Ö.'nün kaybolduğuna ilişkin 13 Temmuz'da polis merkezine başvurusu bulunan Aynur Ö.'ye ulaştı.

Uzuvları teşhis etmesi için Adli Tıp'a götürülen Aynur Ö.'nün, ayakkabılar ile el ve ayak parmaklarının eşininkilere çok benzediği yönündeki ifadeleri üzerine maktulün akrabalarından DNA örneği alındı.



KAMERA KAYITLARINDA OLAY SAATİNDE SİYAH POŞET TAŞIDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Çalışmalar sürerken ekipler, şüpheli tavırları nedeniyle maktulün eşinin dayısı Sami Y.'yi takibe aldı. Sami Y.'nin, iş yerinin yakınlarındaki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olay saatinde siyah poşet taşıdığı görülen Sami Y. ile Cannar K.'yi gözaltına aldı.



İFLASIN ARDINDAN BORÇLULARDAN KAÇIP ANKARA'YA YERLEŞTİ

Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Sami Y.'nin, Batman'da müteahhitlik yaparken iflas edince bazı kişilere yüklü miktarda borçlandığını, bu nedenle kaçıp Ankara'ya yerleşerek açtığı iş yerinde döner satmaya başladığını söylediği öğrenildi.



SİLAHLA BAŞINDAN VURDU, CESEDİ PARÇALARA AYIRIP 3 SİYAH ÇÖP POŞETİNE KOYDU

Sami Y.'nin, 11 Temmuz saat 02.30 dolayında iş yerine gelerek yerini Batman'daki alacaklılarına bildirmekle tehdit eden yeğeninin eşi Süleyman Ö.'yü, ruhsat yenileme tarihi geçmiş silahıyla başından vurduğunu, vücudunu parçalara ayırıp 3 siyah çöp poşetine koyduğunu, cesedi taşıması için Cannar K.'dan yardım istediğini, 3 yıl önce satın aldığı ancak ruhsat devrini yapmadığı 06 R 0156 plakalı araçla ceset parçalarını Kuzey çevre yolunun kenarındaki farklı noktalara ve Keçiören Ovacık Hayvan Pazarı yakınlarındaki sazlık alana attıklarını söylediği belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemede bir tabanca ve şarjörü ile 82 fişek ve iki bıçak bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sami Y. ve Cannar K., cezaevine gönderildi.