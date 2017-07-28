İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan ve 500 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın için soğutma çalışmaları devam ederken, yangının dehşeti havadan görüntülendi.







İHA'nın haberine göre, Bayındır ilçesine bağlı Lütuflar Mahallesi Ovacık mevkiinde çıkan yangın içinsoğutma çalışmaları devam ediyor.





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Yangına 11 helikopter, 4 uçak, 15 dozer, 36 su tankeri ve 650 kişilik personelle müdahale edilirken, şuana kadar 500 hektarlık alan zarar gördü.Öte yandan, yangın dehşeti de havadan görüntülendi.4 gün süren yangındaki görüntülerde, geniş bir alanın zarar gördüğü gözlemlenirken, zaman zaman yükselen dumanlar kameraya yansıdı.Ortaya çıkan acı bilanço ise yürekleri sızlattı.Menderes ilçesinde de kısa bir süre önce çıkan yangında 600 hektardan fazla alan yanarak küle dönmüştü.