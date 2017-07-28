Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 29 Temmuz 2017 Cumartesi günü raporu.

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MARDİN MERKEZLİ 8 İLDEKİ OPERASYONLARDA 15 KİŞİ TUTUKLANDI

Mardin merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Temmuz'da 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 48 şüpheliden 43'ü gözaltına alınmıştı. (AA)