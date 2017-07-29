Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre; İzmir’in Narlıdere İlçesi’nde 4 bin 220 TL’lik borcunu ödeyemediği için yoğun bakım servisinde hapis yatan yüzde 98 engelli 23 yaşındaki Rıdvan Çengel’in borcu bir hayırsever tarafından ödendi. Hapis cezası kalkan Çengel, Selçuk Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nden alınarak, Torbalı’da bulunan özel bakım evine yerleştirildi.

211 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Oto boyacısı Rıdvan Çengel, 2015 yılında otomobili ile kaza yaptı. Çarptığı araçtaki kişiler Çengel’i sopa ile darp etti. Çengel, kafa travması geçirdi; konuşamaz, hareket edemez hale geldi. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çengel için yüzde 98 engelli raporu verdi. Sadece gözlerini oynatabilen Çengel, darp edilmeden 2 yıl önce “ruhsatsız tabanca bulundurmak” suçundan aldığı 7 bin 300 lira para cezasının 4 bin 220 TL’sini çalışamadığı için ödeyemedi.

Torbalı 8. Asliye Ceza Mahkemesi, kalan borcu için 211 gün hapis cezası verdi. Hakkında tutuklama kararı çıkan Çengel, mayıs ayı başında özel bakım evinden alınarak önce Torbalı, ardından Bayındır ve Selçuk Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırıldı. Kaçma ihtimaline karşı da 24 saat boyunca kapıda gardiyan nöbet tuttu. Babaanne Sultan Çengel, HABERTÜRK’e konuş- muş yardım istemişti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever parayı yatırdı, Çengel, hapis cezasını çektiği Selçuk Devlet Hastanesi’nden alı- narak, Torbalı’da özel bir bakım evine götürüldü. Torununun insan öldürmedi- ğini ve başına gelenlerden dolayı parayı ödeyemediğini belirten Çengel, “Şu an bakım evinde iyi bakılıyor ve biz de gidip ziyaret edebiliyoruz. Parayı ödeyenlere ve destek olanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

izmir

Rıdvan Çengel