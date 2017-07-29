Batman'da Mayıs ayında gözaltına alınıp tutuklanan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca tahliye edildi. Konca'nın avukatı Kübra Demir, daha önce yattığı ceza mahsup edilerek tahliye kararının verildiğini belirterek "Konca'nın Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde aldığı ceza istinafta onaylanmıştı. Daha önce Diyarbakır'daki KCK dosyasında 5 yıl yatmıştı. Diyarbakır'daki dosyada yattığı ceza mahsup edilerek tahliye edildi" dedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Bulut Kutlu'nun aktardığı bilgilere göre, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca Diyarbakır'da güvenlik güçlerince öldürülen PKK'nın sözde Sur sorumlusu "Çiyager" kod isimli Cihat Türkan'ın Batman'daki cenazesine katıldığı gerekçesiyle Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma açılmış ve tutuklanmıştı. Konca, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası" iddialarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezası kesinleşmişti.

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