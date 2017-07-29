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Kayseri'de dur ihtarına uymayan şahıs polise ateş açtı

Kaçan aracı kovalayan ekipler kaza yaptı, 1 polis yaralandı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:39:03 Güncelleme: 16:40:24 İHA

Kayseri'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan şahıs, otomobili ile kaçarken polis ekiplerine ateş açtı. Aracı kovalarken kaza yapan polis aracındaki 1 polis memuru yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Feyzioğlu Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yapan M.Ç. yönetimindeki otomobil, polisin dur ihtarına uymadı. Polisten kaçan sürücü M.Ç., Talatpaşa Mahallesi'nde polis otosuna ateş açtı. Bu sırada, polis memuru M.Y.'nin sürücüsü olduğu polis otosu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

Kazada, polis memuru M.Y., hafif şekilde yaralandı. M.Y., sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Polise ateş açan M.Ç. ise, Toki Demokrasi Mahallesi'nde kullandığı araç ile yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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