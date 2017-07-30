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Kuzey Irak'a hava harekatı! Saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi

30 Temmuz 2017 Pazar, 09:46:52 Güncelleme: 09:48:02 İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede dün akşam saatlerinde Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği, terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınma alanları ateş altına alınarak 3 silah mevzii, 2 mağaranın imha edildiği ve ilk belirlemelere göre de eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

  • tsk
  • Kuzey Irak
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