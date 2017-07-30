Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede dün akşam saatlerinde Kuzey Irak'taki Zap ve Metina bölgelerinde, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği, terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınma alanları ateş altına alınarak 3 silah mevzii, 2 mağaranın imha edildiği ve ilk belirlemelere göre de eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

tsk

Kuzey Irak