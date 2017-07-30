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30-31 Temmuz hava durumu, Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Fırtınadan sonra şimdi de sıcak dalgası!

9 gün içinde iki fırtına yaşayan İstanbul'a bu sefer aşırı sıcaklar geliyor. Sıcaklar yurdun genelinde de artış gösterecek

30 Temmuz 2017 Pazar, 11:05:29 Güncelleme: 11:13:44

Yapılan tahminlere göre İstanbul da dahil olmak üzere sıcaklıklar yeni haftada yurdun büyük bölümünde artacak. İstanbul'da sıcaklıklar 33-34 dereceye kadar çıkarken, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 

ORDU, ARTVİN VE ARDAHAN'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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SICAKLIK GÜNEY, İÇ VE BATI KESİMLERDE ARTACAK

Bugün, hava sıcaklığının, güney, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU 44 DERECE

Meteoroloji'ye göre önümüzdeki hafta yurdun büyük bölümünde aşırı sıcaklıklar görülecek. Sıcaklıklar Marmara'da 33-34, Karadeniz'de 29-30, Ege'de 38-40, Akdeniz'de 36-39, Güneydoğu Anadolu'da 44-45, Doğu Anadolu'da 38-40 dereceye kadar çıkacak.

Tüm yurtta sıcaklıkların mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

 

 

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