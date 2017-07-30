Yalova'nın tatil merkezlerinden Çınarcık İlçesi'ne bağlı Esenköy Beldesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil plaja girdi. 74 yaşındaki sürücü kazayı yara almadan atlatırken, şans eseri plajda bulunanlardan yaralanan olmadı

DHA'nın haberine göre; Yalova'nın Çınarcık İlçesi'ne bağlı Esenköy Beldesi'nde bulunan Kanarya Evleri Mahallesi'nde yokuş aşağı inerken fren sistemi boşayan otomobil, bir otomobile çarptıktan sonra, koruma demirini yıktığı plaja girerken çöp konteynerine de çarparak ters döndü.

Sürücü ve plajda bulunanlardan yaralanan olmadığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.