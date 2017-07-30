Saadet Partisi öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen Büyük Kudüs Mitingi için vatandaşların alana girişleri devam ediyor.

Büyük Kudüs Mitingi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, İHH Genel Başkanvekili Hüseyin Oruç, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Hukuçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı konuşma yapacak.

Mitinge partililer ve vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla gelmeye başladı. Mitinge gelenler arama noktalarından geçerek alana alınıyor. Miting alanında kadın ve erkekler için ayrı alanlar oluşturuldu.

Emniyet ekiplerinin ise miting alanında yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Büyük Kudüs Mitingi

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