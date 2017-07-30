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Tokat'ta 17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü

Tokat'ta pazar yerinde anne ve babası ile alışveriş yapan 17 yaşındaki genç kız bir yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından 6 kez bıçaklanarak öldürüldü

30 Temmuz 2017 Pazar, 18:35:50 Güncelleme: 18:38:56 İHA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından pazar yerinde bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesinde meydana geldi.

İHA'nı haberine göre; A.M. (17), annesi S.M. ve babası A.O.M. ile birlikte beldede kurulan pazara gitti. 32 yaşındaki S.Ç., ayrıldığı eski sevgilisi A.M'yi takip ederek yanında getirdiği bıçakla genç kızı 6 yerinden bıçakladı.

Karnından ve göğsünden defalarca yaralanan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. S.Ç., kızına yardım etmeye çalışan baba A.O.M'yi de karnından bıçaklayarak yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan baba Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, genç kızın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Zanlı Sinan Ç. olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu. 

S. Ç.'nin yaklaşık 1 yıl önce öldürdüğü A.M'yi kaçırdığı, daha sonra ayrıldıkları öğrenildi.

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