Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 2016 Faaliyet Raporu’nda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyaları ve Ankara Adliyesi’nde görülen davalara ilişkin çarpıcı bilgilere yer verildi.

Milliyet gazetesinden Türker Karapınar'ın haberine göre; Raporda, Ankara Adliyesi’nde 121’i kadın, 201’i erkek 222 hâkim, 29’u kadın, 207’si erkek 236 savcının görev yaptığı belirtildi. Rapora göre, 2016 yılı içinde gelen dosya sayısı 202.554, bir önceki yıldan devreden dosya sayısı 289.204, verilen karar sayısı 179.138, dosyaların temizlenme oranı yüzde 36 oldu.

Rapora göre 6 aydan az 6220, 1 yıldan az 6315, 1 yıldan fazla 8718 şüpheli hakkında verilen yakalama emirleri infaz edilmedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası adli işbirliği talebinde bulunulmadığı görülürken, yabancı ülkelerden toplam 635 adli işbirliği talebi geldi. Bunlardan 549’u tamamlanırken, 86’sının devam ettiği kaydedildi.

Raporda en çok karşılaşılan 20 suç türüne göre soruşturmaların bitirilme süreleri ortalamasında “herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık” suçu 1 günde, “kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf” suçu 2883 günde tamamlanıyor.

“Silahlı terör örgütüne üye olma” 31, “resmi belgede sahtecilik” 194, “dolandırıcılık” 732, “görevi kötüye kullanma” 287, “iftira” 65, “hakaret” 191, “tehdit” suçunun ortalama 44 günde tamamlandığı görüldü.

18788 BERAAT KARARI

Rapora göre Cumhuriyet başsavcılığı tarafından toplam 100.259 takipsizlik kararı verilirken, 45.819 iddianame hazırlandı. Toplam 38.652 davadan 19.864’ü mahkumiyet, 18.788’i beraatle sonuçlandı.

Mahkemelerin açılan davalardan yarısına yakınını beraatle sonuçlandırması, savcılığın mahkumiyete yeter delil olmadan davalar açarak yargının iş yükünün artmasına neden olunduğu gerçeğini ortaya çıkardı.

Soruşturma aşamasında en çok karşılaşılan 20 suç türünde şüphelilerin ortalama tutukluluk sürelerine göre 219 günle en fazla tutukluluk süresi resmi belgede sahtecilik suçundan oldu. Silahlı terör örgütüne üye olma 100, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık 83, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma 69, hırsızlık 54, mala zarar verme 48, dolandırıcılık 46, basit yaralama 35, tehdit 25, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama 2 gün olarak rapora yansıdı.

SORUŞTURMA SAYILARINDA ARTIŞ

Son 5 yılda açılan soruşturmalardaki artış dikkati çekti. 2013’te 172.066, 2014’te 183.048, 2015’te 193.468, 2016’da 202.554 ve 10 Mart 2017 sonu itibariyle 42.630 soruşturma dosyasının açıldığı anlaşıldı.

Rapora göre en çok karşılaşılan 20 suç türünde 953 şüpheli 12-15, 4341 şüpheli 16-18, 15.1986 şüpheli 19 ve üzeri yaşı oluşturdu. 12-15, 16-18 ve 19 üzeri şüphelilerin en çok işledikleri suç ise “yaralama” oldu. Yaralama suçunu, hırsızlık, mala zarar verme, tehdit izlerken, uyuşturucu ticareti suçunun 29’u 12-15, 135’i 16-18, 1502’si 19 ve üzeri yaşlarda şüpheliler tarafından işlendi.

dava

adalet komisyonu

milliyet