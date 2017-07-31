Yüksekova'da kaymakama suikast hazırlığında bulunan PKK'lı kadın terörist E.C. diğer bombacının ismini polise verdi. Baran Bager kod adlı terörist Sadık P. 14 kilo patlayıcıyla birlikte yakalandı. Sadık P., Yüksekova'da işlenen 4 ayrı cinayeti polise itiraf etti.



EYLEM TALİMATI BÖLGE SORUMLUSUNDA

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayyum heyetine yönelik sansasyonel suikast hazırlığında bulunan PKK'lı kadın terörist E.C.'yi yakaladı. PKK'lı kadın terörist E.C. polise verdiği ifadesinde "Kaymakam, polis gibi saldırı sabotaj tarzı eylem yapmak için Yüksekova'ya geldiğini ve kendisinden başka bir erkek bombacının daha olduğunu" itiraf etti. Polis ekipleri Baran Bager kod adlı PKK'lı terörist Sadık P.'yi Yüksekova'dan kaçmaya çalışırken gözaltına aldı. Sadık P.'nin gösterdiği adreslerde yapılan aramalarda 14 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi.



YÜKSEKOVA CİNAYETLERİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

PKK'lı terörist Sadık P., polise verdiği ifadesinde, "Beni eylem için buraya PKK'nın sözde bölge sorumlusu Eyüp A. gönderdi. Üst düzey kaymakam, polis gibi hedeflere saldırı sabotaj emri verdi." dedi. Sadık P., Yüksekova'da işlenen 4 ayrı cinayetle ilgili olarak da polise bilgi verdi.

Sadık P., 9 Mart 2017 günü Yüksekova'da 36 yaşında vurularak öldürülen Murat Ayhan'ı bizzat PKK bölge sorumlusu Welat kod adlı Eyüp A.'nın vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Sadık P. , ayrıca 27 Mart 2017 günü öldürülen Nejdet Erener, 9 Mayıs 2017 günü öldürülen Nedim Ceylan ve 30 Mayıs 2017 günü öldürülen Necmettin Atsız'ın da, bölge sorumlusu Eyüp A.'nın talimatıyla Xayri kod adlı teröristin öldürdüğünü ve bu 4 ayrı cinayettede kendisinin gözcülük yaptığını itiraf etti.



MEKTUPLA HABERLEŞMİŞLER

Sadık P., Yüksekova'da Eyüp A.'nın belirlediği evlerde gizlendiğini ve Eyüp A. ile ev sahibine gelen mektuplar üzerinden haberleştiğini, Eyüp A.'nın son zamanlarda bombalı suikast yapmak için kendisine sürekli talimatlar gönderdiğini söyledi.



Sadık P.'nin ifadeleri doğrultusunda genişletilen operasyonda, PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan 13 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel döküman, uzun namlulu silah ve el bombası ele gerildi. Polisteki sorguları tamamlanan zanlılardan 9'u terör örgütüne yardım yataklık yapmaktan bombacı Sadık P. de terör örgütüne üye olmak ve örgüt adına eylem yapmaktan suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.