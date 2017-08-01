AÖF üç ders sınavı sonuçları açıklandı mı? 22 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen AÖF üç ders sınavına katılan öğrenciler, sınav sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Mezun olabilmek için sonuçları bekleyen öğrenciler, Google'da 'AÖF üç ders sınavı sonuçları açıklandı mı?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF ÜÇ DERS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2017

AÖF üç ders sınavı, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Merkezi Açıköğretim Sistemindeki Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 22 Temmuz'da gerçekleştirildi. Adaylar sonuçları sabırsızlıkla beklerken, Anadolu Üniversitesi henüz sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili bir bilgi paylaşmadı. Sınav sonuçlarının, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içerisinde açıklandığı için bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

SINAV YURT DIŞINDA 13 AĞUSTOS'TA

Yurt dışı programları için üç ders sınavı; 13 Ağustos 2017 Pazar günü yine fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

ÜÇ DERS SINAVI NASIL YAPILIR?

Kayıtlı olduğu bölüm veya programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler sınava girebilir.

Başarısız olduğu üç dersten (DZ) veya (YZ) harf notu alan öğrenciye üç ders sınav hakkı tanınmaz.

Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri) için üç ders sınav hakkı tanınmaz.

Üç ders sınav notu, dönem sonu sınav notu yerine geçer.

Başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.

Öğrencinin başarı notu; üç ders sınavı uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile üç ders sınav sonucu esas alınarak hesaplanır.

Öğrencinin harf notları, dönem sonu sınavına ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları’ kapsamında oluşan harf notu aralıkları dikkate alınarak belirlenir.

Her ne sebeple olursa olsun üç ders sınavına katılmayan ve katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılamaz.

aöf

AÖF üç ders sınavı