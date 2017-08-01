Gaziantep'te 33 yıldır berberlik yapan Erol Atlı, 10 yıldır tıraş olmaya gelen müşterilerin kan grubu bilgilerini not ederek, ihtiyaç durumunda hastanelere yönlendiriyor.

İHA'nın haberine göre, Gaziantepli berber Erol Atlı, 10 yıldır tıraş olmaya gelen herkesin kan gurubunu alarak acil kan ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı oluyor. 33 yıldır berberlik yapan Erol Atlı, 10 yıl önce arkadaşlarından birine acil kan lazım olunca uygun kan gurubu aramaya başladı. Aradığı kanı müşterilerinden birinde bulan Atlı, o günden sonra gelen her müşterisinin iletişim ve kan gurubu bilgilerini almaya başladı. Müşterilerinin kan gurubunu ve telefon numarasını not eden Atlı, acil kan ihtiyacı olanlara ihtiyaç olan kan grubuna göre iletişimi sağlayarak, uygun kanın bulunmasına yardımcı oluyor. Yıllardır yürüttüğü çalışma nedeniyle müşterileri de memnuniyetini belirterek, sosyal duyarlılığı için berber Atlı'yı tebrik ediyor.

10 yıldan beri gelen müşterilerin kan gurubunu aldığını söyleyen berber Erol Atlı, "10 yıldır tıraş olmaya gelenlerin kan gurubunu alıyorum. Acil durumlarda kan ihtiyacı olan arkadaşlarımıza herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kan gurubunun yanında bu kişilere ulaşmak için telefon numaralarını da alıyoruz. Kan ihtiyacı olanlarla kan vermek isteyenler arasında köprü vazifesi görüyoruz. Bu durumdan büyük bir haz alıyoruz" dedi.

"ACİL KAN İHTİYACI OLUNCA KARAR VERDİM"

Acil kanı müşterileri verince bu fikrin aklına geldiğini belirten Atlı, "10 yıl önce birkaç arkadaşa acil kan lazım oldu. O esnada yanımda tıraş olanların bazıları bizim kanımız uygun verebiliriz, deyince böyle bir fikir aklıma geldi. O günden sonra yanıma gelen müşterilerime bunu anlatıyorum, anlarda olumlu karşılayıp bana kan guruplarını ve iletişim adreslerini veriyorlar" şeklinde konuştu.

"GÖNÜLLÜ GELEREK İSİMLERİNİ YAZDIRIYORLAR"

Bu projeyi duyan bazı vatandaşların gönüllü gelerek isimlerini yazdırdığını ifade eden Atlı, "Bizleri zaten müşterilerimiz yönlendiriyorlar. Onlar bu gönüllü listemizin oluşmasında katkı sağlayarak bizim şevkimizi arttırıyorlar. Bunu duyan çevre esnafı ve müşterileri bana gelerek bizimde ismimizi yazın diyorlar. Bizde bu davranışlarından dolayı büyük haz alıyoruz. Bizim amacımız acil durumlarda bu kanı kullanmak. Zaten kan merkezlerimizde kan var. Bizde bazı bulunmayan kan gurupları da var, bunları acil durumlarda yardımcı olmak için kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Canyurt isimli vatandaş hastalanıp acil kana ihtiyacı olunca, Atlı'yı aramış ve kendisine lazım olan uygun kanı bulmuş. Canyurt kendisine uygun kanı Atlı sayesinde bulduğunu belirterek, "Ben bir ara rahatsızlandım hastaneye gittiğimde acil kana ihtiyacım olduğunu söylediler. Bunun üzerine aklıma Erol Atlı geldi. Onu arayarak kan gurubumu söyledim, oda bana hemen aynı gurup kana sahip vatandaşın numarasını verdi. Verdiği numarayı arayarak durumumu bildirdim, sağ olsun oda gelerek bana kan verdi. Bu anlamlı hareketinden dolayı Erol Atlı'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.