15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişiminin önlenmesinde çok önemli bir yeri olan kahraman Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, 70 yaşında olduğunu ve gençlerle cepheye çıkabileceğini belirterek,"Cumhurbaşkanımın da koruyucusu olabilirim. Cumhurbaşkanımın 50-60 koruyucusu varsa tek başıma koruyuculuğunu yapabilirim" dedi.

İHA'nın haberine göre, 15 Temmuz'da yaşanan darbe kalkışmasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak karargaha girmesini önleyen ve ardından darbeci askerlerin şehit ettiği Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nin davetlisi olarak Sivas'a geldi. Baba Halisdemir, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu ve dernek üyeleriyle birlikte il merkezinde 2003 rakımlı Meraküm Tepesi'nde bulunan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Üretim Merkezi'ni ziyaret etti. Üretim merkezi işletmecisi Hüseyin Yıldız tarafından karşılanan baba Halisdemir çiftliği gezerek Kangal köpeklerini inceledi. Baba Halisdemir'e iki adet Kangal köpeği hediye edildi.

"GENÇLERİMLE ŞU ANDA CEPHEYE ÇIKABİLİRİM"

Baba Halisdemir Sivas'ı çok beğendiğini memleketi olarak gördüğü söyledi. Darbe girişimin ardından 80 milyon evladının olduğunu ifade eden Halisdemir,"Bir Ömer Halisdemir'i devlet için, millet için şehit verdik ama 80 milyon Türk milleti bana sahip çıktı. Anneler çocuklarına Ömer Halisdemir ismini koydular. Bir Ömer Halisdemir şehit oldu ama bin Ömer Halisdemir'i anneler bize verdi. Gençlerimize güveniyorum. Anneler yetiştirir bize verir bizde vatana evlat olarak, asker olarak göndeririz. Şehit olabilir ama şehitlerimizin yerine şehit olacakları yetiştirebiliriz. Türk milleti birbirine 15 Temmuz'dan bugüne kenetlenmiştir, sahiplenmiştir. Gençlerimle şuanda cepheye çıkabilirim. Bunun da sözünü Türk milletine veriyorum. Ben 70 yaşındayım bu saatten sonra da hazırım. Her yerde görev alabilirim. Cumhurbaşkanımın da koruyucusu olabilirim. Cumhurbaşkanımın 50-60 koruyucusu varsa tek başıma koruyuculuğunu yapabilirim" dedi.



Darbe girişiminin ardından yalnız bırakılmadıkları için herkese teşekkür eden baba Halisdemir,"Ömer Halisdemir bu darbeyi önledi. Kendisini şehit verdi ama ben Türk annelerine teşekkür ediyorum. Bir Ömer Halisdemir şehit oldu ama bin Ömer Halisdemir verdiler" şeklinde konuştu.



Üretim merkezi işletmecisi Hüseyin Yıldız ise,"İnşallah koyun sürüsünde kurda karşı çok başarılı bir köpek veriyoruz kendisine orada kurt popülasyonunu caydıracak güçlü bir safkanımızı Hasan Hüseyin amcaya hediye ediyoruz. Kimse milletin ruhuna karşı koyamaz. Bu milletin ruhu güçlü bir ruhtur. Milletin ideali bellidir. Bizim şahsiyetimiz bizim ölümsüz olmamızın tek sebebi şehit olmaktır. Vatanına, milletine layık bir evlat olarak yaşamaktır" şeklinde konuştu.



