Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından 18 yaşını doldurmuş her bireyin almaya hak kazandığı Sürücü Belgesi için düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS-3) 29 Temmuz'da gerçekleştirildi. Ehliyet almak için uğraşan adaylar, sonuçlarını heyecanla bekliyor. Peki, 29 Temmuz ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı;

29 TEMMUZ EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Stajyer sürücü adayları için gerçekleştirilen ve 2017'nin üçüncü ehliyet sınavı olan MTSKS-3 29 Temmuz'da uygulandı. Emek vererek sınava hazırlanan ve hayalini kurduğu ehliyeti alabilmek için çabalayan adaylar, ehliyet sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi iple çekiyor. MEB'in yayımladığı takvime göre 29 Temmuz ehliyet sınavı sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.

2017'nin diğer ehliyet sınavları şu tarihlerde yapılacak;

MTSKS 2017-4 için sınav ücreti yatırma işlemleri 17 Temmuz-15 Eylül 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 07 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 19 Ekim 2017 tarihinde duyurulacak.

MTSKS 2017-5 için sınav ücreti yatırma işlemleri 18 Ekim-04 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacak. Sınav 23 Aralık 2017 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 04 Ocak 2018 tarihinde duyurulacak.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

* Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar, soru ve cevap anahtarının ve sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.

* Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

* Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

* Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır.

Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir.

* Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

* İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

* Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

STAJYER EHLİYET NASIL İŞLEYECEK?

Stajyer ehliyet almaya hak kazanan sürücü adayları, 2 yıl süre ile geçerli olacak kanunda belirtilen yasaklamalar çiğnenmediği takdirde 2 yıl dolduktan sonra trafik tescile müracaat edip hiçbir ücret ödemeden normal ehliyet alabilecek. 2 yıllık süre içinde 5 kez kırmızı ışık kuralını ihlal eden, 5 kez hız sınırlarını aşan, alkollü ve uyuşturucu madde alarak araç kullanan, asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına neden olan ve 75 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri ise geri alınarak iptal edilecek. Bu kişiler yeniden sürücü kursuna giderek sınava girmek durumunda kalacak. 2 yıl süreyle bu tür suçları işlemeyenlere 1 yıl içinde başvurmaları halinde sürücü belgesi verilecek.

29 temmuz ehliyet sınavı sonuçl

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