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Yoğurtçu Parkı'nda güvenlik önlemi

HDP milletvekilleri tarafından geçen hafta Diyarbakır'da başlatılan 'Adalet Nöbeti'nin ikinci ayağı bugün İstanbul'da Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda devam ediyor

01 Ağustos 2017 Salı, 14:00:09 Güncelleme: 14:02:44 DHA

DHA'nın haberine göre; HDP'li milletvekillerinin 'Adalet Nöbeti' yaptığı Yoğurtçu Parkı'nın polis bariyeriyle çevrildiği Yoğurçu Parkı Caddesi'nin de araç trafiğine kapatıldığı görüldü. Park içinde ve dışında polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Parka girişler için belirlenen noktada çok sayıda polis bekliyor. Bazı partililerin de burada bekleyişi sürüyor. Polis, ses sistemini kuracak görevlilerin dışında içeriye kimsenin girişine izin vermiyor. Parkın içine asılması için getirilen büyük bir pankart ile bir çadırın, polis tarafından kontrol edildikten sonra içeriye sokulmasına izin verildi.

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