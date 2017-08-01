Şanlıurfa'da, prizle oynarken elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki Yavuz Demir öldü.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Yenisu Mahallesi'nde meydana geldi. Yavuz Demir, mutfakta oynarken prize dokununca akıma kapıldı. Çığlığına koşan yakınları tarafından bulunan, Demir yakınları tarafından çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.