İstanbul Şişli'de zırhlı polis aracı, scooter ile oynayan 9 yaşındaki Suriyeli çocuğa çarptı. Ağır yaralanan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Doğan'ın aktardığı bilgilere göre olay Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Suriyeli 9 yaşındaki Rashed Al-Ousso, Koç Sokak'taki evinin önünde scooter ile oynuyordu. İddiaya göre Rashed Al-Ousso scooter ile Seyhan Sokak'a doğru gitti. Bu sırada Seyhan Sokak'tan geçen zırhlı polis aracı, küçük çocuğa çarptı. Aracın altında kalan Al-Ousso polisler tarafından aynı araçla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



EŞİNİ KAYBEDİNCE TÜRKİYE'YE GÖÇ ETMİŞ

Al-Ousso, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Al-Ousso ailesinin olayı öğrenerek hastaneye gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Küçük çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Rashed Al-Ousso'nun annesi Emine Al-Ousso'nun 3 yıl önce Suriye'de eşini kaybettikten sonra Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.