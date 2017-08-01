Antalya, Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi'nde, yol kenarındaki palmiye ağaçlarından biri eğilerek ortadan kırıldı. Ağacın kopan parçası sürücüsü öğrenilemeyen 07 CPG 07 plakalı otomobilin motor bölümüne düştü.Otomobilde hasar oluşurken, olaydan sonra şoka giren kadın sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yoldaki ağaç parçası nedeniyle trafik bir süre durdu.







Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polislerin de yardımıyla ağaç parçasını hızarla keserek küçük parçalara ayırdı.







Ayrılan parçalar hızla kenara alınarak yol trafiğe tekrar açıldı.Görgü şahitlerinden Okan Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğik durumda bulunan ağaçtan gündüz boyunca çatırdama sesleri geldiğini, polis ekiplerinin de zaman zaman durumu kontrol ettiğini söyledi.







Akşam saatlerinde ise yaklaşık 20 metre boyundaki ağacın bir anda ortadan kırıldığını belirten Karaman, "Tam o sırada araba geçiyordu ve kırılan parça üstüne düştü. Sürücüsü çok şanslıydı çünkü bir saniye daha geç kırılsaydı şoför mahallinin üstüne düşecekti." dedi.





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