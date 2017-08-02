Yüksek Askeri Şura, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıda FETÖ ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki çalışmaların yanı sıra albay, general/amiral terfi ve atamaları gündeme gelecek.

ANITKABİR'E ZİYARET

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarından oluşan heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Yıldırım'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

KÜLLİYEDE AKŞAM YEMEĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından YAŞ üyelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde saat 18.00de akşam yemeği verecek. YAŞ toplantısında alınan kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğanın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Öte yandan toplantı dolayısıyla Çankaya Köşkü çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

YILDIRIM, ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Misak-ı Milli Kulesi'ne beraberindeki YAŞ heyetiyle birlikte geçen Başbakan Yıldırım, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura heyeti olarak huzurundayız. Güçlü temeller üzerine miras bıraktığınız cumhuriyeti muasır medeniyetler hedefine ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Daha müreffeh, daha güvenli, daha adil, daha özgür bir Türkiye bizim en önemli hedefimizdir. Şehit kanlarıyla yoğrulan bu vatan topraklarını aynı azim ve kararlılıkla koruma, gelecek nesillere emanet etme inancımız her zamankinden daha fazladır. 15 Temmuz 2016 günü yaşanan melun darbe girişimi karşısında milletimizin gösterdiği diriliş ruhu bir kez daha kanıtlamıştır ki bu millet, istiklalinden ve istikbalinden asla vazgeçmeyecek. Dün olduğu gibi bugün de canı pahasına bizi biz yapan değerlerini koruyacaktır.

Milletimiz, 15 Temmuz'daki cesareti ve kahraman duruşuyla tüm dünyaya asla esareti ve vesayeti kabul etmeyeceğini göstermiş ve vatanı namertlere çiğnetmemiştir. Millet iradesinin her türlü vesayetin üzerinde olduğunu bu aziz millet, kanları ve canları pahasına kanıtlamıştır. 15 Temmuz şanlı tarihimizin altın sayfalarına bir destan olarak yazılmıştır. Milli irade adeta tecessüm ederek, demokrasiye ve ülkenin bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Krizlerle boğuşan bölgemizde milletimizin işte bu azmi ve iradesi sayesinde ülkemiz, bir istikrar adası olarak varlığını sürdürmektedir. Devletimiz, kendisine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek kudrete sahiptir. Bu şuurla 2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştireceğimiz YAŞ toplantısının ülkemize, milletimizi, TSK'ya hayırlı olmasını diliyor; bize bağımsız bir devlet bırakan bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhun şad olsun"

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