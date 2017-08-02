TSK, Zap ve Metina'yı vurdu! 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, dün öğleden sonra Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından harekat düzenlendi.

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hava harekatında, terör örgütüne ait iki silah mevzisi, bir mağara ve iki sığınak imha edildi.

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