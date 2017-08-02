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Mersin'de müşterilerinin kalbinden bıçakladığı köfteci öldü

Ağır yaralanan Ural, kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:43:03 Güncelleme: 14:45:49 DHA

Mersin'in Erdemli İlçesi'nde sahilde köfte satan 29 yaşındaki Hanifi Ural, kavga ettiği müşterileri tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 02.00 sıralarında Çeşmeli sahilinde meydana geldi. Gündüz Erdemli Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan, geceleri ise büfede köfte satan Hanifi Ural, işyerine gelen bir grup ile tartıştı. Nedeni henüz bilinmeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ural kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Ural, kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. 3 ay önce evlenen Ural'ın bıçaklandığı kavgaya karışan 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Ural'ı kimin bıçakladığı araştırılıyor.

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