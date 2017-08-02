Türk Hava Yolları yönetiminde tanıdığı olduğunu söyleyerek çok sayıda hostes adayını dolandıran Uğur G. yakalandı. Emniyet önünde çektirdiği fotoğraflarla kendisini gizli polis olarak kurbanlarına tanıtan şüphelinin, onlarca kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.



İddiaya göre, asıl ismi Uğur G. (29) olan dolandırıcı, sosyal medya üzerinde sahte isimlerle 6 ayrı profil açtı. Özel havayolu şirketlerinde çalışan ya da hostes omak isteyen kişilerle irtibata geçen G., emniyet binaları ve araçlarının önünde çektiği fotoğrafları sosyal medya sayfasına koyarak kendisini sivil polis olarak tanıtttı. G., "THY kabin memuru almak için ilan verdi. Bir yakınım THY'de önemli bir görevde. İşe almalarla o ilgileniyor" diyerek kurbanlarını tuzağına düşürdü.



BASEN, BEL VE GÖGÜS ÖLÇÜLERİNİ İSTEDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, arkadaşlık kurduğu bazı mağdurlarla ilişki yaşayan dolandırıcı, mağdurları kandırmak için THY uzantılı sahte bir mail kullandı. Mağdurlar sözde THY yetkilisi diye dolandırıcının THY uzantılı verdiği sahte mail adresinde yazışma yaptı. Mağdurlara THY'nin antetli kağıdıyla cevap veren dolandırıcı, kurbanlarından dikilecek hostes elbiseleri için "Basen, bel ve göğüs" ölçülerini istedi. Bunun içinde 400 ile 800 lira arası bir para talep etti. İşe alınacağını düşünen mağdurda istenilen parayı gönderdi.



SEVGİLİSİNİN HESABINI DA KULLANMIŞ

Bu yöntemle birçok kişiden para toplayan dolandırıcı, foyasının meydana çıkmasından sonra ortadan kayboldu. 3 yıldır aynı yöntemle onlarca kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkında yapılan şikayetler üzerine polis harekete geçti. Dolandırıcılık ekipleri, önceki gün düzenlediği operasyonla sahte polis ve dolandırıcı Uğur G.'yi Küçükçekmece'de yakaladı. Yapılan çalışmada, sevgilisinin hesabını da kullandığı ortaya çıkan doladırıcının bu hesap aracılığıyla 30 kişiden para topladığı belirlendi.



6 FARKLI SAHTE İSİM KULLANDI

Yapılan çalışmalarda, dolandırıcının "Merdan Karahan, Merdan Karadan, Mahir Soylu, Mahir Güneş, Merdan Mahir ve Mehmet Uğur G." isimlerini kullandığı tespit edildi. 8 ayrı dolandırıcılktan kaydı olan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uğur G.'nin bu yöntemle dolandırdığı birçok kişinin halen polise başvurmadığını söyleyen yetkililer ortaya çıkacak mağdur kişilerin yeni şikayetlerini de bekliyor.