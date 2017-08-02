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Beşiktaş'ta köpeğe sarılarak uyuyan çocuk yürekleri burktu

Çocuğun sokak köpeğine sarılıp yattığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:02:56 Güncelleme: 16:17:59 İHA

İstanbul Beşiktaş'ta kaldırımda köpeğe sarılarak uyuyan çocuk yürekleri burktu. Cep telefonuna yansıyan görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

İstanbul Beşiktaş iskelesi karşısındaki otobüs duraklarının yanındaki kaldırımda köpeğe sarılarak uyuyan evsiz çocuk izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Yanlarından geçen vatandaşların arasında hiç kimseye aldırış etmeyen çocuk yürekleri burktu. Çocuğun sokak köpeğine sarılıp yattığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 6 dakika önce
    Çoçuk bile hayvanın insandan daha zararsız olduğunu bilerek uyuyor.Allah Yardımcısı olsun...
  • Misafir 10 dakika önce
    SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI ÇALIŞIYOR İŞTE :D
  • Misafir 10 dakika önce
    AİLE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇALIŞIYOR İŞTE :D
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