Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 25'i tutuklu 85 sanığın yargılandığı davada, Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirilen tetikçi Ogün Samast ile aynı fotoğrafta görünen dönemin Samsun Güvenlik Şube Müdürü Yakup Kurtaran ile Samsun Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi Astsubay Yüksel Avan'ın savunmaları alındı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmada, dönemin Samsun Güvenlik Şube Müdürü olan tutuklu sanık Yakup Kurtaran da savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Kurtaran, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, Bank Asya'da hesabının olmadığını ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını söyledi.

"BU FOTOĞRAFIN MAĞDURU OLDUM"

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde Dink cinayeti faili Ogün Samast'ın Türk bayraklı fotoğrafının çekilmesi ve o fotoğrafta sağ başta yer almasıyla ilgili konuşan Kurtaran, "Ben fotoğraf çektirirken, o takvimin ('Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez' yazısının yer aldığı takvim) orada olduğunu bilmiyordum. Kasıtlı bir şekilde, bayrakla fotoğraf çektirmek gibi bir niyetim yoktu. Birol Ustaoğlu, 'bayrağı aç' dedi, tetikçi bayrağı açtı. Fotoğrafla herhangi bir mesaj vermedim, bu fotoğrafın mağduru oldum. 10 yıl emniyetin istenmeyen yerlerinde çalıştım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Samsun Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme biriminde o dönem görev yapan astsubay Yüksel Avan ise savunmasında Samast'ın tek fotoğraflarını çektiğini ve parmak izini aldığını belirtti. Avan, dava konusu fotoğrafta sol başta yer almasıyla ilgili ise "Fotoğrafları Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderilmek üzere çektik. Samast'ın kahraman gibi gösterilmesi niyeti yoktu. Öyle olsa görevimi yerine getirmezdim. Emir veren Atilla Güçlüoğlu da Ogün Samast ile fotoğraf çektirmiştir. Çektiğim fotoğrafları da alay komutanına teslim ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşma yarına ertelendi.

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Hrant Dink davası