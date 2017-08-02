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Sivas'ta kuş gribi şüphesiyle kanatlı hayvanlar itlaf edildi

Sivas Serpincik köyünde bir kazın telef olması sonucu kuş gribi şüphesiyle yaklaşık bin kanatlı hayvan itlaf edildi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 19:35:22 Güncelleme: 19:41:29 İHA

İHA'nın haberine göre, Sivas merkeze 11 kilometre uzaklıkta bulunan Serpincik köyünde dışarıdan alınan bir kazın telef olması sonucu köylüler durumu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler köyün etrafındaki 3 kilometreyi karantina altına aldı. Köyde bulunan yaklaşık bin kanatlı hayvan ekipler tarafından toplandı. Toplanan kanatlı hayvanlar kuş gribi şüphesiyle itlaf edildi. Telef olan kaz ekipler tarafından incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

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