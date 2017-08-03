27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Fenerbahçe Orduevi işgal davasında, tutuklu olarak yargılan uzman çavuşlar Fahri Sivri ile Recai Yeğen'in tahliyesine karar verildi. Üsteğmen Kayhan Korkmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki salonda yapılan duruşmaya tutuklu sanıklar üsteğmen Kayhan Korkmaz, uzman çavuş Recai Yeğen ile Fahri Sivri ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Sanıkların savunmalarının ardından Fenerbahçe Orduevi'nde görevli Albay İbrahim Cem Gültekin ile Yarbay Murat Eğilmez tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, duruşma savcısının da talebi doğrultusunda, tutuklu sanıklar uzman çavuşlar Fahri Sivri ile Recai Yeğen'in, haklarında yurtdışına çıkış yasağı kararı ve haftada bir kez polis merkezine imza vermeleri şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

Tutuklu sanık üsteğmen Kayhan Korkmaz'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşma, 16 Ekim'e ertelendi.

fenerbahçe orduevi