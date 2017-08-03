Konya'da, tanımadığı 2 kişi tarafından el, ayak ve gözleri bağlanarak sürüsünden 45 büyükbaş hayvan ile 2 cep telefonunun gasp edildiğini öne süren Afgan çobanın bulunduğu bölgede başka ayak izi olmadığı belirlenince yalan söylediği ortaya çıktı. Çoban 45 hayvanı kaybettiğini, korkusundan yalan söylediğini itiraf etti. Polis, hayvanları 5 kilometre uzaklıkta bularak sahibine teslim etti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Zafer Samancı'nın aktardığı bilgilere göre olay, merkez Selçuklu ilçesi Bosnahersek Mahallesi'nde meydana geldi. 5 aydır çobanlık yapan 28 yaşındaki Afganistanlı Feyzullah A., polisi arayarak tanımadığı 2 kişinin kaldığı konteynere geldiğini söyledi. El, ayak ve gözlerinin bağladığını, sürüsünde bulunan 54 büyükbaş hayvandan 45'i ile 2 cep telefonunun çalındığını öne süren A., bir bıçakla ipi keserek kurtulduğunu ifade etti.



AYAK İZİ BULUNAMADI

İhbar üzerine Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipleri konteyner ve çevresinde inceleme başlattı. Polis, ifadesi alınan Afganistanlı çoban A.'nin çelişkili ifadelerde bulunmasından şüphelendi. Ekipler, olay yeri çevresinde yaptığı çalışmada çobanın ayakkabı izinden başka bir ize rastlanmaması üzerine A. ile tekrar görüşerek olayın aslını öğrenmeye çalıştı. Polise, yalan söylediğini itiraf eden A. "Sürüyü otlatırken hayvanları kaybettim. 45 hayvanın değeri yaklaşık 250 bin lira. Hayvan sahibine söylemektem korktum. Bu parayı ödeyemezdim. El ve ayaklarımı bağlayarak böyle bir yalan söyledim'' dedi. Bölgede yapılan aramada havyanlar, 5 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi. Afgan çobanın gasp edildiğini ileri sürdüğü cep telefonları ise konteynerde çaydanlık içinde bulundu. Feyzullah A. hakkında işlem başlatıldı.