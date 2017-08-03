İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yarından itibaren başlayarak daha da artacak, Pazartesi günü 37 dereceyi bulacak. Nemle birlikte hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi aşacak. Sıcak hava dalgasının Ağutos ayının ilk 10 gününde etkili olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hava durumuna ilişkin "Yaz mevsiminin İstanbul için en sıcak günleri önümüzdeki günlerde yaşanacak. Havadaki nem akşam saatlerinde yüzde 90'a kadar ulaşabiliyor. Nemi hesaba katarsak haftasonundan itibaren İstanbulluların hissettiği sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Bir sonraki haftasonu ise sıcaklık mevsim normalleri seviyesine düşecek" açıklamasında bulundu.





Ege, Akdeniz, ve İç Anadolu'ya da sağanak yağış uyarısında bulunan Öztel, "Dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve yer yer kuvvetli sağanak yağış görülüyor, cumartesiye kadar da bu yağışlar aralıklarla sürecek" dedi.