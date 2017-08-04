İSTANBUL Beşiktaş’ta çekilen ve sosyal medyada yayılan bir video, izleyenleri duygulandırdı. Bir çocuk, otobüs duraklarında bir duvarın dibinde, tek eşyası olan battaniyenin üzerinde, yanından geçenlere aldırış etmeden bir köpeğe sarılmışuyuyordu. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği bu görüntü, haber sitelerinde de gündeme taşındı. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Beyoğlu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, çocuğun bulunması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi talimatını verdi. Beşiktaş Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri yardım isteyince polis görüntüyü çeken kişiyle irtibata geçti ve çocuğun Beşiktaş’ta olduğunu belirledi.

Gazete Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre Beşiktaş Çocuk Bürosu ekipleri, saatler süren aramaların sonunda o çocuğu yanındaki köpekle birlikte buldu. Üzerinden kimlik çıkmadı, kendi beyanına göre Suriyeliydi ve adı Mahmud Hasan’dı. Yaşını ise bilmiyordu. Polisler çocuğu aynı gün Beyoğlu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etti. Ancak Mahmud’un, teslim alınıp işlemler için Beşiktaş Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Merkezi’ne götürüldüğü sırada kaçtığı ortaya çıktı. Zabıta ekipleri, Mahmud’u geçen perşembe gecesi Beşiktaş’ta görüntülerde olduğu gibi yine yerde yatarken buldu. Suriye’den amcasıyla Türkiye’ye geldiğini ancak daha sonra amcasının kendisini terk ettiğini söyleyen küçük çocuk, karnı doyurulduktan sonra polise teslim edildi. Polisin, Mahmud’u aynı gece Ayvansaray Çocuk Esirgeme Merkezi’ne götürdüğü öğrenildi.