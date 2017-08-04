Esenyurt'ta ağabeyinin dayağından kaçan Esra A., üçüncü katta bulunan evinden aşağı atlayarak ağır yaralandı.



DHA'nın haberine göre olay 22.00 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre ağabeyi Muhammed A. tarafından dövülen Esra A. (20) oturduğu sitenin 3. katından aşağı atladı. Genç kızın düştüğünü gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genç Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Polis olay sonrası kaçan ağabeyi yakalamak için çalışma başlattı.

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