Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Taksim Meydanı'nın işgali sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 11'i tutuklu, 4'ü firari 99 sanığın yargılandığı davanın 8. duruşması başladı..

TBMM adına avukat Levent Bingöl, Başbakanlık'ın avukatı Ahmet Furkan Kayan ve Milli Savunma Bakanlığı'nı temsilen avukat Gökhan Öztürk'ün hazır bulunduğu duruşmayı, 15 Temmuz gazileri ile bazı vatandaşlar da takip ediyor.

Duruşmada, sanık ve müşteki avukatlarının talepleri alınıyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz'da darbeci askerlerce Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması ve çıkan olaylarda 39 kişinin yaralanmasına ilişkin hazırlanan 226 sayfalık iddianamede, 11'i tutuklu 99 sanık bulunuyor.

Sanıkların "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan, 5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Taksim

15 temmuz

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