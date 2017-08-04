İstanbul'da Kadıköy metro girişinde müzisyen Gülşah Erol'un polis tarafından çello çantası aranmak istenmiş, bu sırada tartışma yaşanmıştı. Sanatçı yaşadıklarını sosyal medya üzerinden, “2 Ağustos, dün 2 polis memuru tarafından darp edildim. Kadıköy Metro girişinde. Enstrümanımı bomba, beni de terörist ilan ederek bir odaya kapattılar. Ellerime kelepçe takılıp defalarca yumruklandım ve tekmelendim." diyerek anlattı.



Gülşah Erol arbede sırasında vücudunda oluşan yaraların fotoğraflarını da paylaştı.

"KADIN MÜZİSYENE DARP" İDDİASINA EMNİYETTEN AÇIKLAMA





İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy'deki metro istasyonunda polis tarafından darbedildiği iddia edilen kadın müzisyenin polise hakaretten gözaltına alındığını ve hakkında "görevli memura mukavemet", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından işlem yapıldığını bildirdi.





Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Müzisyen kadına polis dayağı, terörist ilan edip odaya kapattılar" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.



G.E isimli kadının 2 Ağustos Çarşamba günü saat 17.40 sıralarında Kadıköy Metrosu doğu turnikelerinde çantasını özel güvenlik görevlilerine bırakmak istediği kaydedilen açıklamada, "Özel güvenlik görevlilerinin çantayı alamayacaklarını belirtmesi üzerine, 'Bomba mı var' şeklinde bağırması ve devamında kendisini uyarmak için gelen polis memurlarından birinin boğazını sıkarak hakaret etmesi neticesinde şahıs gözaltına alınmış olup, şahıs hakkında 'görevli memura mukavemet', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' konularından işlem yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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