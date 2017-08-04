Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'nun intihar eden kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu'nun son anları ortaya çıktı.

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'nun kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu, Beşiktaş Etiler'de bulunan beş yıldızlı bir otelde intihar etmişti. Otelin 19'uncu katındaki odasından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini boşluğa bırakan Çilingiroğlu'nun son anları ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Çilingiroğlu'nun resepsiyonda işlemlerini yaptırdığı ve ardından otele giriş yaptığı görülüyor.