Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Cumayanı köyünde yaşayan, hem akraba hem de komşu olan B.A. ve Ş.G'nin çocukları arasında sözlü tartışma yaşandı. Aile fertlerinin de müdahil olduğu tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler av tüfekleri ile ateş açtı.

Kavgada, taraflar ve kavgayı ayırmak için olay yerine gelen köylülerden 15 kişi, aldıklar darbe ve av tüfeklerinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri ve sivil araçlarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Jandarma ve polis ekipleri, köyde ve hastane çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Bu arada kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Köy muhtarı Bilal Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kavga edenlerin akraba olduklarını, aralarında daha önce bir husumetin bulunmadığını söyledi.

Kavgayı ayırmaya giden oğlunun da yaralandığını anlatan Bozkurt, "Kavga iki ailenin çocukları arasında çıkmış. Sonra büyükler karışmış. Av tüfeği ile kim ateş açmış belli değil. Birçok kişi saçma ile yaralanmış. Durumları iyi. Oğlum da ayırmaya gitmiş o da saçma yarası almış. Can kaybı olmaması sevindirici." ifadesini kullandı.