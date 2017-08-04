Ordu'da iki grup arasında 'denize iç çamaşırıyla girme' meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sahilde serinlemek için denize giren bir grup vatandaş, sahile gelen başka bir gruptan bazılarının iç çamaşırıyla denize girdiğini gördü.

iddiaya göre, bunun üzerine vatandaşlar, denize iç çamaşırı ile girenleri uyardı. Uyarıları dikkate almayan grupla, diğer vatandaşlar arasında tartışma yaşandığı öne sürüldü.

İki grup arasında başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan 3 kişi darp sonucu yaralandı.

Yaralanan 3 kişi olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı iddia edilen 10 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.